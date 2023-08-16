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На российском рынке появились беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X5

Автор На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

Сегодня, 16 августа 2023 года, начались продажи новых беспроводных наушников Honor Choice Earbuds X5 в России. Эти наушники доступны для покупки в розничных магазинах «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, а также на платформах OZON и «Ситилинк».

На российском рынке появились беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X5

Первым покупателям предлагается выгодная скидка: до 11 сентября новые беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X5 можно приобрести за 2 190 рублей. Позднее цена увеличится до 2 990 рублей. Это отличное предложение для тех, кто давно задумывался о покупке подобных наушников.

Honor Choice Earbuds X5 оснащены 10-мм излучателями, обеспечивающими высококачественное звучание и богатый бас. Они также поддерживают активное шумоподавление и способны работать до 9 часов в режиме прослушивания музыки с одним зарядом. При использовании зарядного кейса автономность устройства увеличивается до 35 часов, что обеспечивает длительное использование без подзарядки.

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