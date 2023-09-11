На российском рынке начались продажи Oppo A38 за 15 999 рублей

В России начались продажи смартфона OPPO A38. Экран нового устройства имеет диагональ 6,56 дюймов с разрешением 1612 на 720 точек и поддержкой частоты обновления в 90 Гц.

Главным компонентом смартфона стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio G85, включающий два ядра Cortex-A75 с тактовой частотой 2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Графический процессор Mali-G52 MP2 также входит в состав этого чипа.

OPPO A38 оснащен 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт microSD до 1 ТБ. Основная камера имеет два модуля: 50 Мп и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп.

Для беспроводных подключений предусмотрена поддержка Bluetooth 5.3 и Wi-Fi. Кроме того, смартфон оснащен модулем NFC для бесконтактных платежей. Зарядка производится через порт USB Type-C. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА*ч, при этом поддерживается быстрая зарядка мощностью до 33 ватт.

Смартфон OPPO A38 доступен для приобретения по цене 15 999 рублей.