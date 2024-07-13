На российском маркетплейсе OZON стали продавать самолеты

На OZON, российском маркетплейсе, появилась возможность покупки самолетов. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией «Первое Опытно-конструкторское бюро» («Первое ОКП»), российским производителем и разработчиком самолетов.

В каталоге OZON представлены несколько моделей легкомоторных самолетов, включая модификации самолета СП-30, на что обратил внимание портал Hi-Tech Mail.ru.

Чтобы найти самолеты на OZON, нужно воспользоваться поиском и ввести ключевое слово «самолет», а затем отфильтровать результаты по цене, выбрав «Дороже». Стоимость самолетов на OZON варьируется от 9,5 до 10,3 миллиона рублей, и эта цена не включает стоимость доставки до города.

Доставка самолета стоит 200 000 рублей и оплачивается отдельно при оформлении заказа. Однако в стоимость входит регистрация самолета и получение сертификата летной годности (СЛГ).

Процесс покупки самолета на OZON включает оплату заказа, выбор места и времени доставки. После заключения договора купли-продажи продавец предоставляет документы для передачи права собственности в Росавиацию, а затем самолет доставляется в указанное место.

Покупатель должен предварительно договориться с аэродромом о базировании самолета.

Эксперты полагают, что спрос на покупку самолетов среди частных лиц будет невелик, однако корпоративные клиенты могут проявить интерес к онлайн-покупке самолетов для использования их в авиационно-химических работах.