На российский рынок вышли итальянские кофемашины Caffitaly

Сеть магазинов М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж капсульных кофемашин итальянского бренда Caffitaly.

Бренд был основан в 2004 году и предлагает технологию, объединяющую кофемашины и капсулы для получения идеального кофе.

В линейке Caffitaly представлены различные бленды и молочные напитки. Кофемашины могут готовить разнообразные напитки, включая эспрессо и капучино.

Среди представленных в ассортименте моделей кофемашин:

Caffitaly Volta S36

Компактная, с функцией предварительного заваривания.

Быстрый запуск и автоотключение через 10 минут.

Доступна в черном и белом цветах. Цена: 10 799 рублей.

Caffitaly Arka S33

Премиальная модель с резервуаром на 1 литр.

Легкая в очистке, лоток для капсул на 8 штук.

Доступна в белом и титановом цветах. Цена: 24 999 рублей.

Caffitaly Bianca S22

Модель класса люкс с функцией «One Touch Cappuccino».

Резервуар для воды на 1,3 литра и лоток на 18 капсул.

Доступна в красном и белом цветах. Цена: 30 999 рублей.

Каждая капсула содержит 8 граммов молотого кофе и использует два фильтра для улучшения экстракции и создания пенки. Также имеется система предзаваривания, которая помогает раскрыть ароматы. Капсулы герметичны и полностью перерабатываемы.Стоимость капсул в магазинах сети стартует от 600 рублей.