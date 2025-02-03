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На российский рынок вышли итальянские кофемашины Caffitaly

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Сеть магазинов М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж капсульных кофемашин итальянского бренда Caffitaly.

На российский рынок вышли итальянские кофемашины Caffitaly

Бренд был основан в 2004 году и предлагает технологию, объединяющую кофемашины и капсулы для получения идеального кофе.

В линейке Caffitaly представлены различные бленды и молочные напитки. Кофемашины могут готовить разнообразные напитки, включая эспрессо и капучино.

Среди представленных в ассортименте моделей кофемашин:

Caffitaly Volta S36
Компактная, с функцией предварительного заваривания.
Быстрый запуск и автоотключение через 10 минут.
Доступна в черном и белом цветах. Цена: 10 799 рублей.

Caffitaly Arka S33
Премиальная модель с резервуаром на 1 литр.
Легкая в очистке, лоток для капсул на 8 штук.
Доступна в белом и титановом цветах. Цена: 24 999 рублей.

Caffitaly Bianca S22
Модель класса люкс с функцией «One Touch Cappuccino».
Резервуар для воды на 1,3 литра и лоток на 18 капсул.
Доступна в красном и белом цветах. Цена: 30 999 рублей.

Каждая капсула содержит 8 граммов молотого кофе и использует два фильтра для улучшения экстракции и создания пенки. Также имеется система предзаваривания, которая помогает раскрыть ароматы. Капсулы герметичны и полностью перерабатываемы.Стоимость капсул в магазинах сети стартует от 600 рублей.

 

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