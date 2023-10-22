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На российский рынок отечественные смартфоны на ОС «Аврора» выйдут в ноябре

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В ноябре на рынке появятся первые мобильные устройства от отечественных компаний Fplus, «Байтэрг» и «Аквариус», работающих под управлением операционной системы «Аврора». Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

На российский рынок отечественные смартфоны на ОС «Аврора» выйдут в ноябре

Известно, что эти смартфоны и планшеты с новой операционной системой будут доступны в нижнем ценовом сегменте, до 20 тыс. рублей. Кроме того, в рамках рекламной кампании на них будут действовать скидки.

Впоследствии стоимость устройств может вырасти, так как в начальной партии разработчик операционной системы «Аврора» (компания «Открытая мобильная платформа», входящая в группу компаний «Ростелеком») продал лицензии за 1 тыс. рублей, но впоследствии цена поднимется до 4,5 тыс. рублей.

Эти новые устройства не предназначены для полной замены традиционных смартфонов и планшетов с популярными операционными системами. Они скорее рассматриваются как специализированный рабочий инструмент для чиновников и сотрудников компаний, использующих операционную систему «Аврора», как подчеркнул представитель «Коммерсанта».

Генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес подтвердил, что в ближайшее время устройства на операционной системе «Аврора» появятся в розничных сетях электроники.

Собеседники издания также подчеркнули, что без запрета устройств на платформах Android и iOS российским устройствам будет сложно занять более 1% долю на рынке.

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