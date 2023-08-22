На рендерах появился флагманский игровой ноутбук Lenovo Legion 9i

Компания Lenovo представила свой новый флагманский игровой ноутбук Legion 9i на китайском рынке. В основе этого устройства лежит 24-ядерный процессор Intel Core i9-13980HX и мощная дискретная видеокарта GeForce RTX 4090 с 16 Гбайт видеопамяти. Несмотря на высокую производительность, ноутбук остается компактным с толщиной всего 18,9 мм. Важной чертой Legion 9i является его система жидкостного охлаждения.

Компания Lenovo утверждает, что новинка оснащена самой тонкой системой жидкостного охлаждения в мире. Эта система активируется лишь при достижении температуры 84 градуса Цельсия, что увеличивает долговечность помпы системы охлаждения. В то время как ноутбук находится в режиме ожидания или не используется для игр, система охлаждения остается пассивной.

В систему охлаждения Legion 9i входят также три вентилятора. Несмотря на компактные размеры, ноутбук оснащен двумя слотами для твердотельных накопителей M.2 2280 и двумя слотами для модулей памяти DDR5. В более продвинутых конфигурациях доступно два модуля DDR5-5600 по 32 Гбайта каждый. Аккумулятор на 99,9 Вт·ч обеспечивает ноутбуку продолжительное время автономной работы.

Игровой ноутбук Lenovo Legion 9i оборудован 16,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2K и поддержкой переменной частоты обновления (VRR) до 165 Гц. Этот дисплей также использует технологию подсветки Mini-LED.

Пока нет информации о дате начала продаж и стоимости Legion 9i. Однако отмечается, что производство нового ноутбука уже началось в текущем месяце.