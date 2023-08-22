Главная » Новости

На рендерах появился флагманский игровой ноутбук Lenovo Legion 9i

Автор На чтение 2 мин Просмотров 26 Опубликовано

Компания Lenovo представила свой новый флагманский игровой ноутбук Legion 9i на китайском рынке. В основе этого устройства лежит 24-ядерный процессор Intel Core i9-13980HX и мощная дискретная видеокарта GeForce RTX 4090 с 16 Гбайт видеопамяти. Несмотря на высокую производительность, ноутбук остается компактным с толщиной всего 18,9 мм. Важной чертой Legion 9i является его система жидкостного охлаждения.

На рендерах появился флагманский игровой ноутбук Lenovo Legion 9i

Компания Lenovo утверждает, что новинка оснащена самой тонкой системой жидкостного охлаждения в мире. Эта система активируется лишь при достижении температуры 84 градуса Цельсия, что увеличивает долговечность помпы системы охлаждения. В то время как ноутбук находится в режиме ожидания или не используется для игр, система охлаждения остается пассивной.

В систему охлаждения Legion 9i входят также три вентилятора. Несмотря на компактные размеры, ноутбук оснащен двумя слотами для твердотельных накопителей M.2 2280 и двумя слотами для модулей памяти DDR5. В более продвинутых конфигурациях доступно два модуля DDR5-5600 по 32 Гбайта каждый. Аккумулятор на 99,9 Вт·ч обеспечивает ноутбуку продолжительное время автономной работы.

Игровой ноутбук Lenovo Legion 9i оборудован 16,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2K и поддержкой переменной частоты обновления (VRR) до 165 Гц. Этот дисплей также использует технологию подсветки Mini-LED.

Пока нет информации о дате начала продаж и стоимости Legion 9i. Однако отмечается, что производство нового ноутбука уже началось в текущем месяце.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.