На рендерах показали новый складной смартфон OnePlus Open

Интернет заполнен рендерами OnePlus Open, первого складного смартфона от компании, и оказалось, что дизайн устройства существенно изменился. Один из рендеров показывает новый вид смартфона, где блок камеры Hasselblad стал крупнее, а вспышка увеличилась в размерах. Также изменилось соотношение сторон наружного экрана, и боковая рамка выполнена в плоском стиле. Важно отметить, что блок камеры теперь выходит за пределы корпуса, возможно, это связано с использованием новых сенсоров.

Кроме того, фронтальная камера внутреннего экрана была перемещена из левого угла в правый. Еще одной особенностью дизайна стала наличие фирменного переключателя Alert slider и тыльной панели с текстурой, имитирующей кожу.

Известно, что наружный экран OnePlus Open будет иметь диагональ 6,3 дюйма, а внутренний экран — 7,8 дюйма, оба с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Аппаратная платформа будет основана на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, с объемами оперативной и встроенной памяти 16 ГБ и 256 ГБ соответственно.

В отношении камер, на главной части устройства будет установлены два 48-мегапиксельных сенсора и один 64-мегапиксельный. Емкость аккумулятора составит 4800 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Ранее сообщалось, что премьера OnePlus Open запланирована на 29 августа, но сейчас появились слухи о переносе мероприятия на начало сентября.

Рендеры создал Стив Хеммерстоффер, известный инсайдер, который уже ранее представлял достоверные изображения различных смартфонов до их официального анонса, таких как Samsung Galaxy S21, Huawei Mate 40, Pixel 5, Sony Xperia XZ4, Google Pixel 4 XL.