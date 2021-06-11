На рендерах Honor 50 Pro HQ виден дисплей с изогнутыми краями

Honor 50 и Honor 50 Pro будут запущены 16 июня в Китае. Новая утечка показала дизайн и цветовые варианты Pro модели. На рендерах видно, что дисплей Honor 50 Pro изогнут влево и вправо. В верхнем левом углу экрана есть вырез в форме таблетки, который предполагает, что он будет оснащен системой двойной селфи-камеры.

В AnTuTu листинг телефона показала, что устройство поддерживает разрешение экрана 2676х1236 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Следовательно Honor 50 Pro может иметь тот же 6,72-дюймовый OLED-дисплей, который был доступен на Honor V40 5G ранее в этом году.



На задней панели Honor 50 Pro есть два кольца для камеры, на верхнем из которых размещена основная камера. На втором кольце камеры расположены три вспомогательные камеры и светодиодная вспышка. Предполагается, что телефон оснащен 108-мегапиксельной основной камерой.

Информации о емкости аккумулятора Honor 50 Pro нет, но его сертификация 3C показала, что он может поставляться с быстрым зарядным устройством на 100 Вт. Новая утечка также показывает, что Honor 50 Pro выйдет в четырех захватывающих цветах, таких как яркий черный, летний янтарь, первый снежный кристалл и нефритовый синий.

Источник — Astera.