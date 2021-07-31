Samsung запланировал свое следующее мероприятие Galaxy Unpacked на 11 августа. Ожидается, что южнокорейский технологический гигант представит Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Active и Galaxy Buds2 на этой конференции по запуску. Последняя утечка раскрывает официальные чехлы Galaxy Z Flip3.

Согласно эксклюзивной утечке 91Mobiles, Samsung выпустит уникальные чехлы для Galaxy Z Flip3. Они будут доступны с кожаной отделкой, силиконом, ремешком и силиконом (прозрачным) и кольцом. Что касается цветов, то на рендерах видны синий, фиолетовый и желтый.

При этом, что такого особенного в этих случаях? Как видно из рендеров, варианты с ремешком и кольцом можно использовать для прикрепления телефона к сумке, петле для ремня и многому другому. Короче говоря, в этих двух случаях пользователям не нужен карман для переноски телефона.

Наконец, рендеры подтверждают наличие установки с двумя камерами, увеличенного дисплея и селфи-камеры с дырочками.

Согласно предыдущим отчетам, Galaxy Z Flip будет поставляться с Qualcomm Snapdragon 888 SoC, 8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ памяти, 6,7-дюймовым внутренним дисплеем, 1,9-дюймовым внешним дисплеем, двумя задними камерами 12MP + 12MP, фронтальной камерой 10MP, аккумулятором 3300 мАч и быстрой зарядкой 25 Вт.

Источник — Astera.