Недавно Vivo провела конференцию по запуску нового онлайн-продукта. При этом компания анонсировала серию Vivo S10, которая дебютировала с новым фотохромным процессом на задних панелях, разработка которого, по всей видимости, заняла три года.

Согласно официальным примечаниям, серия S10 использует новую фотохромную технологию, которая позволяет ей менять свой ледяной синий цвет с оранжевым оттенком на «голубой Кляйн» всего за три секунды под прямыми солнечными лучами. Хотя, как только устройство убирается с солнечного света, оно постепенно возвращается к своему первоначальному цвету. Теперь, менеджер по продукции китайского производителя смартфонов, Хан Боксяо сообщил, что этот процесс находится в разработке с момента выпуска ранее выпущенной серии X27.

Другими словами, бренд работает над этой технологией около трех лет. Таким образом, мы также можем увидеть, как компания включит эту технологию в свои будущие предложения. Другие поставщики, возможно, также могут включить эту функцию в ближайшее время. Говоря о серии S10, устройство оснащено SoC MediaTek Dimensity 1100 под капотом, с 44-мегапиксельным датчиком двойной камеры на передней панели и питается от аккумуляторной батареи емкостью 4050 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 44 Вт.

Источник — Astera.