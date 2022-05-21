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На рабочем столе в операционной системе Windows 11 появится поисковая строка

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Microsoft намерена внедрить в Windows 11 новый виджет, через который сразу можно осуществлять поиск в интернете. О том, что компания тестирует поисковую строку на рабочем столе Windows 11 сообщило издание The Verge.
Поисковый виджет уже добавлен в бета-версию операционной системы, он позволяет искать некоторую информацию в глобальной сети не открывая браузер.

Поиск ведется черед фирменную поисковую систему Bing, а полноценное открытие страницы будет осуществляется через встроенный в ОС браузер.

Таким образом, компания Microsoft привлечет новых пользователей к своей поисковой системе и браузеру Microsoft Edge.

Windows 11
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