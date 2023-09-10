На PS5 готовится переиздание экшена Horizon: Forbidden West Complete Edition

Готовится к релизу на PlayStation 5 Complete Edition ролевого экшена Horizon: Forbidden West. В Сингапуре новая версия уже получила возрастной рейтинг.

Согласно информации в базе данных регулятора, Complete Edition включит оригинальную версию Horizon: Forbidden West и дополнение Burning Shores. Как и DLC, компиляция получила возрастную отметку M18 за сексуальные сцены.

По всей видимости, полное издание «Запретного Запада» будет анонсировано и выпущено в ближайшее время. Возможно, это произойдет уже на следующей неделе, согласно слухам о предстоящей презентации State of Play.