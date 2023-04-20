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«Ъ»: на поставляемые в Россию смартфоны из Китая начали предустанавливать приложение RuStor

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Предустановленный на смартфоны альтернативный магазин приложений россиянам сразу открывает доступ к приложениям, которые из-за санкций были удалены из Google Play.
Поставляемые в РФ смартфоны китайских производителей получили RuStore, который уже предустановлен на смартфоны Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix, Itel и другие.

Пока RuStore не дает возможность получить доступ к системным настройкам Android, так как это запрещено лицензией Google. Для того, чтобы RuStore корректно работал пользователь должен самостоятельно дать разрешения приложению.

«Коммерсантъ» пишет, что Google может наложить санкции на производителей смартфонов из Китая за предустановленный RuStore.

RuStore
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