На площадке Xiaomi представили «умный» антибактериальный туалет

На площадке коллективного финансирования, которую контролирует корпорация Xiaomi, стартовал сбор на новый антибактериальный унитаз без привычного бочка для слива воды.

Модель под названием Little Whale Wash Antibacterial Smart Toilet доступна в двух вариантах — простом и с рядом дополнительных опций.

Стоимость сантехнического прибора составляет 295 долларов и 413 долларов. Новинка получила систему автоматического смыва, которая активируется через пять секунд как пользователь встанет с сиденья.

Также есть сенсорная активация слива, а для этого достаточно поднести ногу сбоку корпуса унитаза.

Заявлено, что унитаз покрыт специальным антибактериальным слоем. Также в устройстве есть подсветка и подогрев сиденья.

В более дорогом варианте добавили беспроводной пульт, дополнительный фильтр для воды, а также функцию биде и самоочистки.