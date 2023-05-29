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На площадке Kickstarter появилась ретро-клавиатура в виде печатной машинки

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На площадке коллективного финансирования собирают средства на уникальную беспроводную клавиатуру для мобильных устройств.
Разработчиком клавиатуры, выполненной в стиле печатной машинки, является компания Fineday, которая создала устройство в виде классических печатных машинок.

Она подключается по Bluetooth 5.0 и поддерживает работу с аппаратами под управлением iOS, Android, Windows и Mac. Для удобства работы с мобильными устройства в верхней части клавиатуры есть подставка.

На площадке Kickstarter появилась ретро-клавиатура в виде печатной машинки
Клавиатура Fineday выполнена из анодированного авиационного алюминия 6063. Под клавишами используется переключатель Cherry MX Blue.

На боковой части корпуса клавиатуры находятся ручки для регулировки громкости подключенного устройства, а также регулировка яркости подсветки клавиш.

Первые покупатели уникальной клавиатуры могут ее получить за 655 долларов, после успешного старта продаж цена вырастет до 1100 долларов.

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