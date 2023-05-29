На площадке Kickstarter появилась ретро-клавиатура в виде печатной машинки

На площадке коллективного финансирования собирают средства на уникальную беспроводную клавиатуру для мобильных устройств.

Разработчиком клавиатуры, выполненной в стиле печатной машинки, является компания Fineday, которая создала устройство в виде классических печатных машинок.

Она подключается по Bluetooth 5.0 и поддерживает работу с аппаратами под управлением iOS, Android, Windows и Mac. Для удобства работы с мобильными устройства в верхней части клавиатуры есть подставка.



Клавиатура Fineday выполнена из анодированного авиационного алюминия 6063. Под клавишами используется переключатель Cherry MX Blue.

На боковой части корпуса клавиатуры находятся ручки для регулировки громкости подключенного устройства, а также регулировка яркости подсветки клавиш.

Первые покупатели уникальной клавиатуры могут ее получить за 655 долларов, после успешного старта продаж цена вырастет до 1100 долларов.