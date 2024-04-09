Главная » Новости

На отечественную ОС «Аврора» намерены портировать популярные игры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Российская компания Fplus планирует финансировать разработку и портирование не менее десяти видеоигр на операционную систему «Аврора» до конца года.

Об этом было объявлено на первом митапе для игровых разработчиков и разработчиков мобильной ОС «Аврора», организованном совместно с РВИ (Развитие видеоигровой индустрии).

На мероприятии был представлен демонстрационный стенд, где посетители могли увидеть работу популярных ретроигр, таких как Grand Theft Auto 3, Heroes of Might and Magic III и Fallout, на смартфонах и планшетах с операционной системой «Аврора». Этот процесс портирования игр был выполнен энтузиастами.

Встреча завершилась подписанием договора о сотрудничестве между разработчиками «Авроры» и РВИ.

Операционная система «Аврора» является отечественным продуктом, созданным компанией «Открытая мобильная платформа» на основе Sailfish OS.

Fplus поддерживает разработку игр для этой операционной системы и намерена продолжать финансирование проектов в этой области.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.