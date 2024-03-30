Главная » Новости

На официальном сайте Honor начался таинственный обратный отсчет

Автор На чтение 1 мин Просмотров 134 Опубликовано

На официальном сайте компании Honor появилась информация о загадочном обратном отсчете на официальном сайте компании Honor.

На официальном сайте Honor начался таинственный обратный отсчет

Пользователи сети обратили внимание на этот отсчет, но никто не знает, что именно готовит китайская компания.

Вместе с отсчетом появилась надпись «Привет, Honor» и комментарий «чем меньше слов, тем грандиознее событие».

Также на соцсетях Honor появился таинственный постер с изображением огромной двойки, но его смысл пока неизвестен. Остается только ждать назначенного времени и узнать, что компания представит.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.