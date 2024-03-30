На официальном сайте Honor начался таинственный обратный отсчет

На официальном сайте компании Honor появилась информация о загадочном обратном отсчете на официальном сайте компании Honor.

Пользователи сети обратили внимание на этот отсчет, но никто не знает, что именно готовит китайская компания.

Вместе с отсчетом появилась надпись «Привет, Honor» и комментарий «чем меньше слов, тем грандиознее событие».

Также на соцсетях Honor появился таинственный постер с изображением огромной двойки, но его смысл пока неизвестен. Остается только ждать назначенного времени и узнать, что компания представит.