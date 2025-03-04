На MWC 2025 представлен первый в мире «смартфон» для домашних животных

На выставке MWC 2025 компания uCloudlink, лидер в области совместного использования мобильного трафика, анонсировала новые решения для подключения устройств Интернета вещей, людей и домашних животных.

Темой презентации стала «Первая глобальная сеть: идеальное соединение «небо-земля»».

Компания представила концепцию бесшовного подключения, которое объединяет мобильный интернет, фиксированную связь и спутниковую связь.

Это обеспечивается благодаря технологиям HyperConn, CloudSIM и 6-tech Positioning, управляемым искусственным интеллектом.

Среди представленных новинок — PetPhone, первый смартфон для домашних животных, который позволяет питомцам инициировать общение с владельцами через жесты, а также отслеживать их здоровье.

eSIM TRIO объединяет три технологии SIM, обеспечивая глобальную связь без роуминга. MeowGo G50 Max — мобильная точка доступа, которая автоматически переключает сети для удобства пользователей. CloudSIM Kit предлагает мгновенное подключение для устройств Интернета вещей без необходимости в изменении оборудования.

Генеральный директор uCloudlink Чаохуэй Чен отметил, что компания нацелена на сокращение расходов на роуминг и создание более безопасного и взаимосвязанного мира через инновационные решения и партнёрства.

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