На мировом рынке начались продажи 4К-монитора от Xiaomi

Xiaomi представила новый 27-дюймовый 4K-монитор A27Ui, который пополнил линейку A27, где уже есть модели A27i и A27Qi.

Хотя информация о ценах и доступности в разных регионах пока отсутствует, монитор уже доступен на глобальном сайте компании, что предполагает его выход за пределы Китая.

A27Ui предлагает разрешение 3840 x 2160 UHD на IPS-панели с углом обзора 178°. Он поддерживает HDR10 и способен отображать до 1,07 миллиарда цветов с 10-битной глубиной. Панель охватывает 100% цветовой гаммы sRGB и 95% DCI-P3.

Каждый монитор проходит заводскую калибровку для достижения высокой точности цветопередачи с показателем ∆E<1. Также поддерживается цветопередача на различных устройствах Xiaomi и Redmi, что помогает сохранить единообразие изображения.

Монитор оснащён портом USB-C, который позволяет передавать данные и аудио- и видеоконтента, а также обеспечивает обратную зарядку до 90 Вт. Встроенный USB-концентратор добавляет дополнительные порты для подключения устройств, таких как мышь или USB-накопитель.

Дисплей имеет сертифицированную TÜV функцию фильтрации синего света и функцию затемнения, что снижает нагрузку на глаза. Узкая трёхсторонняя рамка позволяет удобно устанавливать несколько мониторов.

Подставка монитора регулируется по высоте, может быть переведена в портретный режим и позволяет наклонять, поворачивать или крепить его на стену.