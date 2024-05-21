На маркетплейсе Wildberries стартуют продажи автомобилей LADA

На маркетплейсе представлены автомобили от крупнейшего российского производителя Lada. На первом этапе сотрудничества автомобили Lada будут доступны для покупки именно жителям Волгоградской области, пишет ТАСС.

Генеральный директор Wildberries, Татьяна Бакальчук, отметила, что формируется новый потребительский тренд, когда покупатели готовы приобретать автомобили онлайн.

Она выразила радость тому, что Wildberries вместе с группой «Автоваз» стартует продажи автомобилей Lada на своей платформе. Бакальчук также отметила, что ведущие автопроизводители верят в развитие дистрибуции через маркетплейсы и готовы инвестировать в это направление.

Вице-президент по продажам и маркетингу «Автоваза», Дмитрий Костромин, подчеркнул, что усиление программы онлайн-покупки автомобилей Lada является одним из ключевых направлений стратегии развития продаж производителя. Он также отметил планы на присутствие в городах-миллионниках и разработку специальных условий приобретения автомобилей Lada на платформе Wildberries.

На маркетплейсе Wildberries финальная цена автомобиля известна заранее, и покупателям не потребуется дополнительные услуги или сервисы.

Все представленные модели доступны в наличии. Перед выдачей автомобиля покупателю будет подписан и передан договор купли-продажи. На автомобили действует гарантия официального дилера в размере 3 лет или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.