Главная » Новости

На Macbook M1 и M2 теперь можно поиграть в Cyberpunk 2077, «Ведьмака 3» и игры с Windows

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Компьютеры компании Apple никогда не являлись игровыми, так как это больше устройства для работы и бизнеса, также их всегда относили к статусным.
Для игр пользователи всегда использовали компьютеры под управлением Windows, но с выходом инструмента Game Porting Tool от Apple все изменится.

Game Porting Tool предназначен для переноса игр Windows на macOS. Новый инструмент является средой эмуляции для запуска игр, за счет чего разработчики могут быстро оценить потенциал производительности игры на Mac.

Уже известно, что Mac с чипами M2 и M2 Max в играх показывает частоту кадров от 30 до 80 FPS, на процессорах M1 и M1 Max частота кадров значительно ниже, к примеру Cyberpunk 2077 выдаёт максимум 25 FPS.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.