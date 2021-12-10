На компанию Apple подали в суд из-за якобы опасных смарт-часы Apple Watch

На компанию Apple в США очень часто подают в суд, причем некоторые иски оказываются очень неубедительными.

В этот раз «яблочного» производителя обвиняют в недостаточной безопасности «умных» часов.

В коллективном иске указали, что от Apple Watch до Apple Watch Series 6 производитель не предусмотрел специальный зазор на случай если встроенный аккумулятор часов вздуется.

Пользователи, подписавшиеся в иске, считают, что при вздутии аккумулятора снизу вверх, экран часов может быть поврежден, а это может нанести травму человеку.

Отмечается, что во всех версиях Apple Watch отсутствуют решение на случай теплового расширения литий-кобальт-оксидного аккумулятора