На Kicktstarter состоялась презентация «беспроводной розетки»

Power Mole — это уникальное устройство, разработанное Питером Бевелаквом из Калифорнии, которое позволяет передавать электроэнергию через оконное стекло и питать наружные устройства с низким энергопотреблением, такие как камеры видеонаблюдения или декоративные светильники.

Установка Power Mole состоит из двух компонентов: передатчика, который закрепляется на внутренней поверхности оконного стекла, и приемника, который устанавливается снаружи.

Передатчик подключается к розетке в помещении, а приемник подключается к наружному устройству с помощью USB-кабеля.

Принцип работы Power Mole основан на пропускании переменного электрического тока через индукционную катушку передатчика, что создает переменное магнитное поле.

Это магнитное поле проходит через оконное стекло и генерирует переменный ток в индукционной катушке приемника. Затем переменный ток преобразуется в постоянный ток, который питает подключенное наружное устройство.

Power Mole поддерживает устройства с входом USB или входом на 5 В. Однако, эффективность передачи энергии колеблется от 50% до 75%, в зависимости от расстояния между передатчиком и приемником. Также следует отметить, что Power Mole не может питать устройства с высоким энергопотреблением, такие как электродрели.

Если передатчик не может подключиться к приемнику, он автоматически отключается, чтобы сэкономить энергию. Также стоит отметить, что Power Mole может передавать сигналы через другие неметаллические материалы, такие как дерево, но отключается, если обнаруживает металлические преграды.

Если Power Mole поступит в производство, его стоимость составит $59 (~5450 рублей). Комплект будет включать передатчик, приемник и клейкие прокладки для установки обоих устройств.

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