Главная » Новости

На Kicktstarter состоялась презентация «беспроводной розетки»

Автор На чтение 2 мин Просмотров 133 Опубликовано

Power Mole — это уникальное устройство, разработанное Питером Бевелаквом из Калифорнии, которое позволяет передавать электроэнергию через оконное стекло и питать наружные устройства с низким энергопотреблением, такие как камеры видеонаблюдения или декоративные светильники.

На Kicktstarter состоялась презентация «беспроводной розетки»

Установка Power Mole состоит из двух компонентов: передатчика, который закрепляется на внутренней поверхности оконного стекла, и приемника, который устанавливается снаружи.

Передатчик подключается к розетке в помещении, а приемник подключается к наружному устройству с помощью USB-кабеля.

Принцип работы Power Mole основан на пропускании переменного электрического тока через индукционную катушку передатчика, что создает переменное магнитное поле.

Это магнитное поле проходит через оконное стекло и генерирует переменный ток в индукционной катушке приемника. Затем переменный ток преобразуется в постоянный ток, который питает подключенное наружное устройство.

На Kicktstarter состоялась презентация «беспроводной розетки»

Power Mole поддерживает устройства с входом USB или входом на 5 В. Однако, эффективность передачи энергии колеблется от 50% до 75%, в зависимости от расстояния между передатчиком и приемником. Также следует отметить, что Power Mole не может питать устройства с высоким энергопотреблением, такие как электродрели.

Если передатчик не может подключиться к приемнику, он автоматически отключается, чтобы сэкономить энергию. Также стоит отметить, что Power Mole может передавать сигналы через другие неметаллические материалы, такие как дерево, но отключается, если обнаруживает металлические преграды.

На Kicktstarter состоялась презентация «беспроводной розетки»

Если Power Mole поступит в производство, его стоимость составит $59 (~5450 рублей). Комплект будет включать передатчик, приемник и клейкие прокладки для установки обоих устройств.

Источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.