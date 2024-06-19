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На Kickstarter завоевал популярность универсальный пульт управления «умным» домом

Автор На чтение 2 мин Просмотров 17 Опубликовано

Недавно на платформе Kickstarter появился уникальный продукт — универсальный пульт дистанционного управления Haptique RS90, который позволяет управлять всеми устройствами «умного» дома с единого места.

На Kickstarter завоевал популярность универсальный пульт управления «умным» домом

Haptique RS90, разработанный компанией Cantata, представлен в двух цветовых вариантах — серебристом и серо-металлическом. Кроме того, есть продвинутая модель Haptique RS90x, которая обладает сенсором отпечатков пальцев и новейшей операционной системой Android.

По словам производителя, Haptique RS90 может управлять устройствами через инфракрасное излучение, Wi-Fi или Bluetooth. Этот пульт совместим с более чем 3000 гаджетами «умного» дома от разных производителей. Он уже поддерживает или планирует поддерживать совместимость с такими экосистемами, как Philips Hue, Sonos, Homey, Home Assistant, SmartThings, Spotify, AVR от Denon, Yamaha, Amazon FireTV, Tuya, Nvidia Shield, Apple TV, Roku, Ikea Tradfri, Somfy Tahoma, Aqara и другими.

Haptique RS90 оснащен 3,2-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 480×800 точек и 24 физическими кнопками. Это обеспечивает комфортное управление устройствами и системами, настроенными через специальное приложение.

Пульт работает на аккумуляторе емкостью 2000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Haptique RS90/Haptique RS90x заменяет множество разрозненных пультов дистанционного управления, смартфонов и голосовых ассистентов, обеспечивая удобное управление «умным» домом.

Haptique RS90 доступен для приобретения на платформе Kickstarter по цене от 258 долларов (~23 000 рублей). Доставка начнется в августе текущего года и будет доступна по всему миру.

Источник: hi-tech.mail.ru.

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