На Kickstarter за 900 долларов предлагается полноценный автономный робот-пылесос

На Kickstarter представили новый робот-пылесос, который называется SwitchBot S10. Особенностью этого устройства является его высокая автономность, почти не требующая вмешательства пользователя. В комплекте с пылесосом идет специальная док-станция, которая позволяет ему самостоятельно пополнять резервуар с чистой водой и утилизировать грязную воду после уборки. Для этого необходимо подключение к водопроводу и канализации.

Док-станцию можно разместить в любом удобном месте, при условии наличия розетки, доступа к инженерным коммуникациям и Wi-Fi. Это может быть как кухня, так и ванная комната или туалет. Однако, если нет возможности подключиться к холодному водоснабжению, то бак с чистой водой нужно будет пополнять каждые 90 дней.

Основное преимущество SwitchBot S10 заключается в том, что он убирает пыль с помощью мягкого валика, который убирает пыль в резервуар с водой. Затем отработанная вода смывается в систему канализации. Это означает, что больше не нужно вручную опустошать контейнер с мусором.

SwitchBot S10 имеет следующие характеристики: возможность влажной уборки с помощью вращающегося ролика, сила всасывания до 6500 Па, уровень шума до 66 дБ, навигация с использованием LiDar и AI-камеры, преодоление препятствий высотой до 20 мм, аккумулятор емкостью 4000 мАч, обеспечивающий до 140 минут автономной работы и уборку до 120 квадратных метров на одном заряде.

Первые покупатели могут заказать робот за 900 долларов, после успешного старта продаж цена устройства вырастет на 300 долларов. Робот-пылесос будет доступен для заказа с января по март 2024 года.