На Kickstarter представлена компактная ретроконсоль в виде смарт-часов

Retro Watch — новые умные часы, которые также являются эмулятором ретро-игр, позволяющим пользователям играть в различные ретро-игры с разных приставок.

Когда часы закрыты, Retro Watch функционирует как обычные часы, отображая время, дату и погоду. Они также могут подключаться к смартфонам для получения SMS-сообщений и обновлений приложений.

Кампания Retro Watch на Kickstarter уже собрала более 23 000 долларов из необходимых 35 000 долларов, осталось 26 дней для сбора средств. Сумма пожертвования начинается от 159 долларов за Retro Watch и 10 долларов для разработчиков, чтобы получить доступ к инструментам разработки.

Часы, подходяще названные «Retro Watch», представляют собой миниатюрный ретро-эмулятор, который помещается на запястье.

Весь корпус имеет форму Game Boy Advance SP, который можно поднять, когда наступает время для игры. Внутри вы найдете четыре кнопки управления, две кнопки меню, джойстик, динамик и экран. Это позволяет вам играть во множество различных ретро-игр с разных приставок, от старых компьютерных игр до игр для N64.

Когда устройство закрыто, верхняя часть становится умным дисплеем, который показывает время, дату и текущую погоду. Также можно подключить свой смартфон к нему, чтобы получать SMS-сообщения и обновления приложений.

Разработчик также заявил, что хотел бы добавить датчик пульса, кнопки на плечах для игр и камеру, но только если продажи окажутся хорошими.

На момент написания статьи проект смог собрать немного больше 23 000 долларов из необходимых 35 000 долларов, осталось 26 дней.