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На Kickstarter представлен первый в мире гаджет-отпариватель для душа Yoomiily

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Портативный «отпариватель» Yoomiily — первое в мире устройство для душа без капель воды.

На Kickstarter представлен первый в мире гаджет-отпариватель для душа Yoomiily

Энтузиасты представили портативное устройство Yoomiily, позволяющее мыться без использования струй воды. Оно работает по принципу «отпаривателя» — выпуская воду в виде тонкого влажного тумана.

По утверждению разработчиков, после использования Yoomiily кожа остается практически сухой на 90%. Вся израсходованная вода удаляется в отдельный бак емкостью 3 литра.

На Kickstarter представлен первый в мире гаджет-отпариватель для душа Yoomiily

Гаджет весит около 4 кг, заряд аккумулятора хватает на 60 минут работы. Расход воды составляет всего 100 мл на мытье коротких волос.

Yoomiily запускается в производство после успешной кампании по краудфандингу. Базовая версия будет стоить 249 долларов. В комплект войдут все необходимые принадлежности.

Это первое в мире устройство, полностью имитирующее душ без использования струй воды.

На Kickstarter представлен первый в мире гаджет-отпариватель для душа Yoomiily На Kickstarter представлен первый в мире гаджет-отпариватель для душа Yoomiily На Kickstarter представлен первый в мире гаджет-отпариватель для душа Yoomiily

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