На Kickstarter представлен ноутбук Upton One с Raspberry Pi Compute Module 5

Представлен ноутбук Upton One, который использует вычислительный модуль Raspberry Pi Compute Module 5.

Уникальная особенность устройства заключается в возможности замены модуля на более новую версию CM6 в будущем, что позволяет пользователям обновлять оперативную память и хранилище.

Корпус Upton One выполнен из алюминия или прочного пластика, а на боковых панелях расположены различные порты: три USB-C, HDMI и USB-A с одной стороны, а также мини-джек 3,5 мм, слот для microSD и два USB-A порта с другой.

Ноутбук оборудован 14-дюймовым IPS-дисплеем, веб-камерой и двумя микрофонами. Для хранения данных можно использовать NVMe-накопители, а охлаждение обеспечивается кулером и алюминиевым радиатором, так как модуль CM5 может нагреваться.

Управление устройством осуществляется через стандартную клавиатуру, а питание подаётся через USB-C Power Delivery.

Информация о цене и сроках выхода Upton One пока не раскрыта, но устройство уже запущено на краудфандинговой платформе Kickstarter.

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