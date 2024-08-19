На Kickstarter представлен ноутбук Elecrow без привычных для ПК компонентов

Компания Elecrow объявила о начале сбора средств на свой новый гаджет — CrowView Note. Этот необычный «ноутбук» не имеет привычных компонентов ПК и может использоваться вместе со смартфоном, игровой консолью или одноплатным компьютером.

Чтобы «оживить» CrowView Note, достаточно подключить одноплатный компьютер, такой как Raspberry Pi или Jetson Nano, через порт mini-HDMI.

Также можно использовать смартфоны Samsung в режиме DeX или другие устройства с поддержкой USB Type-C (DisplayPort Alt), а также игровые консоли как портативный монитор.

Основные характеристики CrowView Note:

Клавиатура с тачпадом: Поддерживает Windows, macOS, Android и Linux.

Дисплей: 14-дюймовый IPS с разрешением 1080p и яркостью до 300 нит.

Аккумулятор: 5000 мАч.

Порты: Два разъема USB Type-C, два USB Type-A и гнездо для наушников.

Предзаказ на Kickstarter начинается от $129, первые поставки планируются на ноябрь 2024 года.