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На Kickstarter представлен ноутбук Elecrow без привычных для ПК компонентов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Компания Elecrow объявила о начале сбора средств на свой новый гаджет — CrowView Note. Этот необычный «ноутбук» не имеет привычных компонентов ПК и может использоваться вместе со смартфоном, игровой консолью или одноплатным компьютером.

Чтобы «оживить» CrowView Note, достаточно подключить одноплатный компьютер, такой как Raspberry Pi или Jetson Nano, через порт mini-HDMI.

На Kickstarter представлен ноутбук Elecrow без привычных для ПК компонентов

Также можно использовать смартфоны Samsung в режиме DeX или другие устройства с поддержкой USB Type-C (DisplayPort Alt), а также игровые консоли как портативный монитор.

Основные характеристики CrowView Note:

Клавиатура с тачпадом: Поддерживает Windows, macOS, Android и Linux.

Дисплей: 14-дюймовый IPS с разрешением 1080p и яркостью до 300 нит.

Аккумулятор: 5000 мАч.

Порты: Два разъема USB Type-C, два USB Type-A и гнездо для наушников.

Предзаказ на Kickstarter начинается от $129, первые поставки планируются на ноябрь 2024 года.

На Kickstarter представлен ноутбук Elecrow без привычных для ПК компонентов На Kickstarter представлен ноутбук Elecrow без привычных для ПК компонентов На Kickstarter представлен ноутбук Elecrow без привычных для ПК компонентов

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