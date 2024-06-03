На Kickstarter представлен мощный фонарик-мультикул 13-в-1

Это устройство способно осветить расстояние до 300 метров и представляет собой идеальный инструмент для любителей активного отдыха.

Компания MutiFlex представляет уникальный инструмент 13-в-1, который не только обладает яркостью 1000 люмен, но и включает в себя еще 12 других полезных функций. Запустив проект на Kickstarter, они быстро набрали популярность и поддержку.

Фонарик имеет цилиндрическую форму и размеры 220 мм в длину и 50 мм в ширину. Он изготовлен из прочных материалов, таких как нержавеющая сталь 420, алюминиевый сплав и АБС-полимер, обеспечивая надежность и долговечность устройства. Вес фонарика составляет 887 граммов, что делает его компактным и удобным для переноски.

Основной особенностью MutiFlex является его яркий фонарик, который может быть настроен на три уровня яркости: 17,5, 672 и 1000 люмен. Этот фонарь работает на литий-ионном аккумуляторе емкостью 3500 мАч, который обеспечивает до 4 часов непрерывной работы на максимальной яркости после 8-часовой зарядки.

Фонарик также имеет возможность регулирования луча света от рассеянного до сфокусированного, позволяя освещать объекты на расстоянии до 300 метров. Кроме того, светящееся кольцо вокруг края фонарика обеспечивает видимость со всех сторон, что особенно полезно в темноте или при непредвиденных ситуациях.

Нижняя часть MutiFlex оснащена крючком, позволяющим подвешивать фонарик в палатке в качестве потолочного освещения или крепить его на карабине для удобства переноски. Кроме того, на дне фонарика расположен мощный магнит N50.

Помимо мощного фонарика, MutiFlex включает в себя целый набор полезных инструментов. Среди них: кусачки для проводов, гаечный ключ, открывалка для консервных банок и бутылок, нож, пила, электрическая зажигалка без топлива, стеклобой для автомобильных окон, внешний аккумулятор с разъемами USB-C и USB-A, а также отвертка с различными насадками.

Одной из интересных особенностей является наличие резака для пластиковых бутылок. Этот инновационный резак позволяет превращать одноразовые пластиковые бутылки в длинные полоски пластика, которые могут быть использованы в качестве веревки или даже материала для 3D-печати.

Все инструменты MutiFlex легко складываются в основной корпус, который также служит для их удерживания с помощью магнитов. Это обеспечивает компактность и удобство хранения, а также предотвращает потерю какого-либо инструмента.

Ожидается, что розничная цена MutiFlex составит $118 (10 570 рублей).