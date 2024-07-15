На Kickstarter представлен мини-ПК с 7-дюймовым сенсорным экраном

Miniproca — это маленький настольный компьютер с мощным процессором AMD Ryzen 9 6900HX мощностью 45 ватт. Он имеет память DDR5-4800 и слот M.2 2280 с поддержкой хранилища PCIe 4.0 NVMe.

Но самое особенное в этом мини-ПК — это 7-дюймовый сенсорный дисплей, расположенный в верхней части корпуса. Его можно поднять, когда нужно использовать его как основной или дополнительный экран, или сложить, когда он не нужен.

Разработчики Mini PC запустили краудфандинговую кампанию Miniproca на Kickstarter, где цены начинаются от 699 долларов.

Начальная цена относится к модели с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища, но можно выбрать и версию с 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ хранилища. Модель верхнего уровня доступна за 919 долларов для сторонников Super Early Bird.

Процессор Ryzen 6900HX все еще достаточно мощный с 8 ядрами Zen 3+ и встроенной графикой Radeon 680M с 12 графическими ядрами RDNA 2. Стоит отметить, что это сниженные цены, а розничная цена варьируется от 1259 до 1999 долларов.

Тем не менее это необычный и компактный компьютер, который может привлечь внимание тех, кто ищет мини-ПК со встроенным дисплеем, но предпочитает настольный компьютер ноутбуку (возможно, из-за дополнительных портов).

Miniproca имеет размеры 175 x 137 x 55 мм и оснащен вентилятором и паровой камерой охлаждения внутри алюминиевого корпуса.

На внешней панели есть набор портов, включая разъемы USB Type-C, USB Type-A, HDMI, DisplayPort, LAN, аудио и разъем питания. Система поддерживает до трех 4K-дисплеев (или четырех, если учесть встроенный экран) и также имеет поддержку беспроводных соединений WiFi 6E и Bluetooth 5.2.