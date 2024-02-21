На Kickstarter запустили адаптер для быстрого резервного копирования смартфонов

На Kickstarter было представлено устройство под названием PhotoCube PD+, которое предлагает простой способ создания резервных копий данных смартфона.

Это компактное устройство, разработанное гонконгской компанией PhotoFast, подключается к порту USB-C iPhone или Android-смартфона. При подключении автоматически запускается соответствующее приложение для резервного копирования контактов, календаря, фотографий, видео, документов и музыкальных файлов смартфона.

PhotoCube PD+ использует заменяемую карту microSD емкостью до 2 ТБ для хранения всех резервных копий данных. На одну карту можно выполнить резервное копирование нескольких телефонов или планшетов, при этом содержимое каждого устройства будет храниться в отдельной папке.

Одним из дополнительных преимуществ является возможность заряда телефона во время резервного копирования. Для этого достаточно подключить PhotoCube к розетке и затем подключить телефон к PhotoCube с помощью кабеля. Если используется подходящий адаптер, PhotoCube может выполнять резервное копирование даже на телефонах без порта USB-C.

Источник: kickstarter