На Kickstarter представили зарядку-ночник в виде домика для Apple Watch и iPhone

На площадке Kickstarter китайская компания Duzzona представила уникальную многофункциональную беспроводную зарядку для гаджетов компании Apple. Она отличается еще тем, что оснащена ночником.

На зарядной станции одновременно можно заряжать Apple Watch и iPhone, причем в станции встроен MagSafe, за счет чего смартфон можно расположить вертикально или горизонтально, что актуально с устройствами работающими на iOS 17, в которых есть специальный режим, при вертикальном расположении устройства.

Док-станция обеспечивает зарядку iPhone со скоростью до 15 Вт, что позволяет полностью зарядить его всего за 50 минут.

Зарядка выполнена в виде «домика», и если крыша в нем выполняет роль индукционных площадок, то нижняя часть является ночником с возможностью регулировки яркости.

Цена этой уникальной док-станции составляет 49 долларов (4600 рублей). В настоящее время она доступна со скидкой в рамках краудфандинговой кампании на Kickstarter по цене 29 долларов. Глобальные продажи стартуют в июле.