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На Kickstarter представили зарядку-ночник в виде домика для Apple Watch и iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

На площадке Kickstarter китайская компания Duzzona представила уникальную многофункциональную беспроводную зарядку для гаджетов компании Apple. Она отличается еще тем, что оснащена ночником.

На Kickstarter представили зарядку-ночник в виде домика для Apple Watch и iPhone

На зарядной станции одновременно можно заряжать Apple Watch и iPhone, причем в станции встроен MagSafe, за счет чего смартфон можно расположить вертикально или горизонтально, что актуально с устройствами работающими на iOS 17, в которых есть специальный режим, при вертикальном расположении устройства.

Док-станция обеспечивает зарядку iPhone со скоростью до 15 Вт, что позволяет полностью зарядить его всего за 50 минут.

На Kickstarter представили зарядку-ночник в виде домика для Apple Watch и iPhone

Зарядка выполнена в виде «домика», и если крыша в нем выполняет роль индукционных площадок, то нижняя часть является ночником с возможностью регулировки яркости.

Цена этой уникальной док-станции составляет 49 долларов (4600 рублей). В настоящее время она доступна со скидкой в рамках краудфандинговой кампании на Kickstarter по цене 29 долларов. Глобальные продажи стартуют в июле.

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