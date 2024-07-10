На Kickstarter представили охлаждающий в жару и легкий жилет Koojack

Разработчики Koojack представили свой проект на популярной платформе Kickstarter. Они предлагают жилет, оснащенный вентиляторами, который будет охлаждать тело в жару.

Выглядит такой полезный аксессуар не особо привлекательно, тем не менее он может помочь пользователям справится с сильной жарой всего одним нажатием кнопки.

Жилет сделали легким и установили в него шесть вентиляторов. Прохладу пользователь ощутит уже через несколько секунд после включения.

Он использует специальную технологию, основанную на полупроводниках, чтобы создать охлаждение. Внутри жилета есть встроенные панели, которые можно активировать с помощью кнопки.

Этот жилет разработан с использованием термоэлектрического эффекта, который позволяет одной стороне панели охлаждаться, а другой выделять тепло.

Каждая из шести охлаждающих пластин имеет свой собственный вентилятор, который помогает рассеивать тепло. Благодаря этим пластинам жилет обеспечивает охлаждающий эффект.

В жилете также есть система управления, которая может поддерживать температуру на уровне 25 °C. На данном этапе в новинке есть недостаток — отсутствие возможности индивидуальной регулировки, которая еще находится в стадии разработки.

Жилет изготовлен из дышащего полиэстера и использует эффективные теплопроводящие материалы и продуманную конструкцию для равномерного распределения охлаждения.

Внутри левого кармана находится разъем для подключения прилагаемого портативного аккумулятора емкостью 5000 мАч, который питает систему охлаждения. В другом кармане можно хранить мелкие предметы первой необходимости. Аккумулятор обеспечивает два часа охлаждения от одной зарядки.

Вентиляторы даже оснащены светодиодами, что повышает видимость в темное время суток.

Жилет доступен в шести размерах, поэтому подойдет разным людям. Его можно стирать вручную или в стиральной машине, предварительно сняв вентиляторы и аккумулятор. Сами вентиляторы можно очистить влажной тканью и мягкой щеткой.

Начальная цена Koojack на Kickstarter составляет $129, а первые клиенты смогут его получить уже в сентябре.