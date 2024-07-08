На Kickstarter представили двухэкранный Android-планшет за 17,5 тыс. рублей

Bluegen запустила кампанию на Kickstarter для своего нового планшета OKPad, который обладает уникальным двухэкранным дизайном.

Это устройство предлагает пользователям лучшее из обоих миров: 8,9-дюймовый ЖК-дисплей IPS для обычного использования и 7,8-дюймовый экран E Ink, идеальный для чтения и заметок.

Основные особенности OKPad включают сенсорную поддержку обоих экранов, 4096 уровней чувствительности к нажатию на экране E Ink, а также шарнир на 360 градусов, позволяющий планшету принимать различные формы и режимы.

Например, его можно использовать как традиционный ноутбук для работы, в режиме палатки для чтения или перевернуть экраны для удобного использования при чтении электронных книг.

OKPad оснащен емким аккумулятором на 7000 мАч, расширяемой памятью, кнопкой для переключения между экранами и процессором Qualcomm Snapdragon 600 серии.

Устройство также имеет камеру заднего вида на 8 мегапикселей, фронтальную камеру на 2 мегапикселя и работает на операционной системе Android 10. Однако стоит отметить, что возраст процессора может ограничить будущие обновления операционной системы.

В отношении цен, кампания на Kickstarter предлагает несколько уровней ценообразования, начиная от 199 долларов для первых 100 спонсоров, затем 249 долларов для следующих 200 спонсоров и 299 долларов для остальных.

Эти цены являются существенной скидкой по сравнению с розничной ценой в 399 долларов. Поставки планшета планируется начать уже в следующем месяце.