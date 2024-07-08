Главная » Новости

На Kickstarter представили двухэкранный Android-планшет за 17,5 тыс. рублей

Автор На чтение 2 мин Просмотров 16 Опубликовано

Bluegen запустила кампанию на Kickstarter для своего нового планшета OKPad, который обладает уникальным двухэкранным дизайном.

На Kickstarter представили двухэкранный Android-планшет за 17,5 тыс. рублей

Это устройство предлагает пользователям лучшее из обоих миров: 8,9-дюймовый ЖК-дисплей IPS для обычного использования и 7,8-дюймовый экран E Ink, идеальный для чтения и заметок.

Основные особенности OKPad включают сенсорную поддержку обоих экранов, 4096 уровней чувствительности к нажатию на экране E Ink, а также шарнир на 360 градусов, позволяющий планшету принимать различные формы и режимы.

Например, его можно использовать как традиционный ноутбук для работы, в режиме палатки для чтения или перевернуть экраны для удобного использования при чтении электронных книг.

OKPad оснащен емким аккумулятором на 7000 мАч, расширяемой памятью, кнопкой для переключения между экранами и процессором Qualcomm Snapdragon 600 серии.

На Kickstarter представили двухэкранный Android-планшет за 17,5 тыс. рублей

Устройство также имеет камеру заднего вида на 8 мегапикселей, фронтальную камеру на 2 мегапикселя и работает на операционной системе Android 10. Однако стоит отметить, что возраст процессора может ограничить будущие обновления операционной системы.

В отношении цен, кампания на Kickstarter предлагает несколько уровней ценообразования, начиная от 199 долларов для первых 100 спонсоров, затем 249 долларов для следующих 200 спонсоров и 299 долларов для остальных.

Эти цены являются существенной скидкой по сравнению с розничной ценой в 399 долларов. Поставки планшета планируется начать уже в следующем месяце.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.