На Kickstarter появилось инновационное устройство для любителей рыбалки

Шведский рыбак Кристер Читреус разработал уникальное устройство под названием Probe, которое помогает рыбакам улучшить свои результаты на рыбалке.

Это невесомое устройство, весом всего 7 грамм, просто крепится к леске. Его датчики отслеживают приманку, регистрируют глубину и условия, в которых происходит атака рыбы.

Probe имеет компактный размер — всего 33 мм, и не привлекает внимания рыбы, что позволяет получить точную информацию о длине заброса, глубине воды, ее температуре и освещенности под водой.

Когда рыба атакует приманку, Probe срабатывает и передает данные через Bluetooth на смартфон пользователя. С помощью специального приложения рыбак может анализировать эти данные и определить оптимальные параметры для следующих забросов.

Проект Probe размещен на платформе Kickstarter. Это устройство обещает рыбакам более успешные и продуктивные рыбалки, предупреждая о достижении нужной глубины приманки и готовности для подтягивания на поверхность воды. На момент написание новости проект оказался успешным, разработчик собрал нужную сумму, для запуска Probe в серию.