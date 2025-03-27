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На Kickstarter дебютировала 7-дюймовая игровая приставка One Pro

Автор На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

Компания Abxylute представила на Kickstarter новый 7-дюймовый игровой планшет One Pro, работающий на Android 13. Он поддерживает локальные и потоковые игры с частотой 60 кадров в секунду и оснащён ёмкостными джойстиками без дрейфа.

На Kickstarter дебютировала 7-дюймовая игровая приставка One Pro

Приставка имеет 7-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. В его основе лежит чип MediaTek Genio 510 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной, которую можно расширить до 2 ТБ с помощью карт памяти TF. Графика обрабатывается процессором Arm Mali-G57 MC2, который поддерживает 4K-контент.

One Pro демонстрирует хорошие результаты в тестах AnTuTu и Geekbench 6, обеспечивая плавный игровой процесс в таких играх, как Genshin Impact.

Дизайн устройства включает полупрозрачный корпус и обновлённые джойстики, которые имеют долгий срок службы и обеспечивают приятные ощущения от игры.

На Kickstarter дебютировала 7-дюймовая игровая приставка One Pro

Планшет поддерживает Bluetooth и Wi-Fi для потоковой передачи игр, а также позволяет подключаться к облачным игровым сервисам, таким как Nvidia GeForce Now. В комплекте идёт игровой лаунчер с сенсорным управлением.

One Pro весит 430 г и имеет размеры 250 x 115 x 30 мм. Внутренний аккумулятор на 5200 мАч обеспечивает до восьми часов работы.

На Kickstarter первые покупатели могут приобрести One Pro за 199 долларов, а после завершения кампании цена составит 249 долларов. Ожидается, что поставки начнутся после середины мая.

На Kickstarter дебютировала 7-дюймовая игровая приставка One Pro

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