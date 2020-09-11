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На итоговый дизайн iPhone 12 позволили взглянуть производители чехлов

11.09.2020 16:39

IPhone 12 может быть с нами еще месяц или два, но если вы захотите, вы уже можете купить для него чехол.

Производитель чехлов Totallee представил на своем веб-сайте линейку тонких чехлов для iPhone 12, похвастаясь тем, что восьмой год подряд компания успешно выпускает свои аксессуары до самого телефона.

Вы можете подумать, что это преждевременное прикосновение со стороны Totallee, даже с этим восьмилетним послужным списком. К счастью, были многочисленные утечки информации о новом плоском дизайне iPhone 12 и его трех вариантах размера в четырех моделях. Почти наверняка мы наблюдаем возвращение к дизайну в стиле iPhone 4 и получаем модели размером 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма.

На итоговый дизайн iPhone 12 позволили взглянуть производители чехлов

Стиль Totallee — делать супертонкие корпуса, и на этот раз он такой же. У вас есть выбор из прозрачного материала TPU, если вы хотите оценить собственные цвета Apple, или вы можете выбрать матовый белый или черный, или матовый темно-синий или зеленый из полипропилена. Несмотря на то, что он разработан, чтобы быть ненавязчивым, вокруг экрана и вокруг массива задней камеры все еще есть выступ, поэтому вы по-прежнему можете эффективно защитить модуль камеры и дисплей вашего телефона.

Даже если вы хотите игнорировать неофициальную информацию, производители телефонов обычно договариваются с производителями аксессуаров, чтобы убедиться, что они получают точные схемы. Таким образом, обе стороны выигрывают от того, что основное устройство оснащено множеством периферийных устройств в значительной степени со дня запуска.

И даже если дизайн все равно окажется неточным, Totallee предлагает гарантию возврата денег клиентам, которые купят один из этих чехлов. Это кажется хорошей сделкой, если вы уже решили, какой iPhone 12 вам нужен, и вам нравится внешний вид дизайна Totallee.

На итоговый дизайн iPhone 12 позволили взглянуть производители чехлов

Ожидается, что запуск iPhone 12 состоится в октябре, а устройства поступят к покупателям в ноябре. Тем не менее, мероприятие Apple на следующей неделе, 15 сентября, может принести по крайней мере некоторые новости, связанные с iPhone, наряду с ожидаемыми показами Apple Watch 6 и iPad Air 4.

Линейка iPhone 12 с четырьмя различными моделями на выбор — самая большая линейка Apple для одного телефона. Самые дешевые модели, iPhone 12 и iPhone 12 Max, оснащены двумя задними камерами, в то время как более дорогие iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получают три камеры и новый датчик глубины LiDAR.

Предполагается, что все телефоны будут использовать новый чипсет Apple для мобильных устройств A14 Bionic. У них также будут OLED-дисплеи и возможность подключения 5G.

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