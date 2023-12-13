На iPhone скоро может появиться Mir Pay

По информации, опубликованной Reuters со ссылкой на свои источники, Apple предложила открыть доступ конкурирующим службам к модулю бесконтактной оплаты на iPhone.

Они предпринимают этот шаг в надежде уладить претензии антимонопольного регулятора Евросоюза и избежать возможного крупного штрафа.

В прошлом году Еврокомиссия обвинила Apple в том, что они ограничивают доступ конкурентов к модулям NFC (бесконтактной связи) на своих устройствах, что мешает разработке аналогичных сервисов. Регулятор полагает, что это дает Apple и их платежной системе Apple Pay доминирующее положение на рынке интеллектуальных мобильных устройств и мобильных кошельков.

В январе Еврокомиссия попросит комментарии от конкурентов и клиентов Apple, чтобы принять решение относительно предложенной компанией меры. Сроки и продолжительность тестирования на рынке могут измениться, добавили в ведомстве. Apple Pay уже поддерживается 2500 банками и 250 финтех-компаниями в Европе. Бесконтактные платежи осуществляются с помощью NFC-чипа.