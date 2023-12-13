Главная » Новости

На iPhone скоро может появиться Mir Pay

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

По информации, опубликованной Reuters со ссылкой на свои источники, Apple предложила открыть доступ конкурирующим службам к модулю бесконтактной оплаты на iPhone.

Они предпринимают этот шаг в надежде уладить претензии антимонопольного регулятора Евросоюза и избежать возможного крупного штрафа.

В прошлом году Еврокомиссия обвинила Apple в том, что они ограничивают доступ конкурентов к модулям NFC (бесконтактной связи) на своих устройствах, что мешает разработке аналогичных сервисов. Регулятор полагает, что это дает Apple и их платежной системе Apple Pay доминирующее положение на рынке интеллектуальных мобильных устройств и мобильных кошельков.

В январе Еврокомиссия попросит комментарии от конкурентов и клиентов Apple, чтобы принять решение относительно предложенной компанией меры. Сроки и продолжительность тестирования на рынке могут измениться, добавили в ведомстве. Apple Pay уже поддерживается 2500 банками и 250 финтех-компаниями в Европе. Бесконтактные платежи осуществляются с помощью NFC-чипа.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.