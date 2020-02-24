На iPhone 11 Pro Max показали работу новой iOS 14

Тестирование новой версии iOS начнется только летом, а финальная версия операционной системы для iPhone выйдет в сентябре или октябре.

При этом зарубежное издание 91mobiles в Сети показало смартфон iPhone 11 Pro Max под управлением ранней сборки iOS 14.

На YouTube-канале издания был опубликован шестисекундный ролик, в котором демонстрируется новый режим отображения многозадачности.

В частности, на смартфонах с большим экраном в режиме многозадачности смогут видеть не две запущенные программы, а сразу четыре.

