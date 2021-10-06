На iPad Mini 6 жалуются на искажение экрана

После жалоб на «желейную прокрутку» на дисплее iPad mini 6 в Интернете получила распространение еще одна проблема, которая также связана с 8,3-дюймовой ЖК-панелью Liquid Retina устройства.

Плакат на Reddit обратил внимание на изменение цвета и искажение вопроса , что они имели при прикосновении к экрану с IPad в портретной ориентации.

Я получил свой iPad Mini 6 с Wi-Fi 64 ГБ примерно неделю назад и заметил, что, похоже, есть проблема с зазором ЖК-дисплея — если вы поместите свой mini в вертикальную ориентацию (с кнопкой питания вверху справа), очень легко нажмите на экрана, и вы увидите искажение и обесцвечивание примерно на дюйм вниз и от верхнего правого угла. На большинстве моделей это происходит в трех местах в верхней части дисплея (в вертикальном положении).

Redditor утверждает, что они получили замену от Apple, но у нового устройства была та же проблема, «но хуже». В то время как горстка пользователей ответила на исходный постер, заявив, что они столкнулись с аналогичной проблемой — хотя для одного или двух она, как сообщается, была очевидна в другой части экрана — большинство пользователей, которые взаимодействовали с постом, не могли воспроизвести его самостоятельно. устройство.

Как бы то ни было, MacRumors не смог воспроизвести аналогичный эффект искажения вокруг области, предложенной в правом верхнем углу экрана iPad mini. Можно создать искажение в месте соприкосновения пальца в любом месте дисплея, но только путем неоправданного давления. Но тогда тот же эффект проявляется на любой ЖК-панели при чрезмерном давлении, поэтому мы не были убеждены, что то, что мы видели, было свидетельством массового дефекта панели в iPad mini 6.

Пользователи, которые видят проблему, аналогичную показанной в видео выше, могут отнести свой iPad mini‌ 6 в Apple Store или в ремонтный центр и попросить заменить его.

Что касается проблемы с прокруткой желе, Apple заявила, что это нормальное поведение для ЖК-экрана, и это, вероятно, означает, что компания не планирует предлагать замену пользователям, которые сталкиваются с этой проблемой. По этой причине тем, кто недоволен дисплеем «iPad mini», следует обязательно вернуть планшет в течение 14-дневного периода возврата.