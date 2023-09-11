На индийском рынке представлен дешевый смартфон Lava Blaze 2 Pro

Компания Lava представила в Индии новый смартфон Blaze 2 Pro, ориентированный на офлайн-рынок. В апреле текущего года была представлена базовая версия устройства, Blaze 2, стоимостью 8 999 рупий (примерно 108 долларов США). Теперь бренд представил Pro-модель, обладающую такими характеристиками как экран с частотой обновления 90 Гц, процессор Unisoc, 50-мегапиксельная основная камера с двумя дополнительными объективами, а также ёмкой батареей.

Смартфон Lava Blaze 2 Pro оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с технологией IPS и разрешением HD+ 720 x 1600 пикселей. Частота обновления этого экрана составляет 90 Гц. Для дополнительной безопасности предусмотрен боковой сканер отпечатков пальцев.

Устройство оборудовано основной камерой с разрешением 50 мегапикселей, а также двумя дополнительными камерами — для создания эффекта глубины и макрофотографий. На передней панели установлена 8-мегапиксельная селфи-камера. Lava Blaze 2 Pro работает на процессоре Unisoc T616 под управлением операционной системы Android 12. Отмечается, что устройство не содержит предустановленного лишнего программного обеспечения и рекламы. Кроме того, оно оснащено функцией анонимной записи разговоров. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенной памяти — 128 ГБ, с возможностью расширения с помощью карт microSD.

Емкость аккумулятора Lava Blaze 2 Pro составляет 5000 мАч, и устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Среди основных опций подключения — поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Смартфон имеет заднюю панель с акриловым покрытием, тонкий профиль толщиной 8,5 мм и весит 190 граммов.

Lava Blaze 2 Pro доступен на офлайн-рынке Индии по цене 9 999 рупий (примерно 120 долларов США) в трех цветовых вариантах: Thunder Black, Swag Blue и Cool Green.