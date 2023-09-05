На индийском рынке представили смартфон Motorola Moto G54 за $150

Компания Motorola, принадлежащая китайской Lenovo, представила свой новый доступный смартфон с увеличенной ёмкостью аккумулятора, который получил название Moto G54.

Среди ключевых характеристик устройства выделяются 6,5-дюймовый экран IPS с разрешением Full HD+ (1080 × 2400 пикселей) и частотой обновления изображения 120 Гц, фронтальная камера на 16 Мп и основная камера на 50 Мп, а также процессор SoC Dimensity 7020.

Сначала смартфон Moto G54 поступит в продажу в Индии и Китае. Однако следует отметить, что версия Moto G54, выпущенная в Китае, отличается от индийской версии. Китайская модель оборудована аккумулятором емкостью 5000 мА·ч и поддерживает зарядку мощностью 15 Вт. Толщина устройства составляет 8,04 мм, а его вес равен 179,7 граммам. Кроме того, на задней панели есть дополнительная 2-мегапиксельная камера, а корпус имеет текстурное покрытие в синем, красном или зеленом цвете. Версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти будет доступна по цене 150 долларов.

Индийская версия Moto G54 оснащена аккумулятором емкостью 6000 мА·ч и поддерживает зарядку мощностью 33 Вт. Основная камера в этой версии оборудована датчиком на 50 Мп и дополнительным сверхширокоугольным модулем на 8 Мп с автофокусом. Также доступны варианты с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, помимо 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Этот вариант Moto G54 имеет большую толщину (8,89 мм) и весит больше (192 г) по сравнению с китайской версией. Корпус имеет пластиковую отделку, которая напоминает стекло, и доступен в трех цветовых вариантах: мятно-зеленом, сером и синем.

Motorola обещает, что в конечном итоге Moto G54 будет обновлен до Android 14 и будет получать обновления безопасности в течение 3 лет.