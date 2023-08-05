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На индийском рынке представили Poco M6 Pro 5G за 120 долларов

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5 августа 2023 года компания Xiaomi официально выпустила на рынок смартфон Poco M6 Pro 5G, представив его в Индии. Этот аппарат, по сути, является клоном смартфона Redmi 12 5G, который стал очень популярным на индийском рынке.

На индийском рынке представили Poco M6 Pro 5G за 120 долларов

Poco M6 Pro 5G работает на базе однокристальной системы Snapdragon 4 Gen 2, сопряженной с 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной флеш-памяти, в зависимости от выбранной версии. Устройство оснащено 6,79-дюймовым экраном FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Также включены 8-мегапиксельная фронтальная камера, 50-мегапиксельная основная камера, а питание обеспечивается аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки.

Среди других возможностей новинки следует отметить защиту от влаги и пыли по стандартам IP53, наличие дактилоскопического сканера, встроенного в боковую кнопку включения/выключения смартфона, а также наличие стандартного разъема 3,5 мм для наушников и ИК-излучателя. Версия смартфона Poco M6 Pro 5G с 4/64 ГБ памяти продается за 120 долларов, а вариант с 6/128 ГБ стоит 145 долларов.

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