На индийском рынке представили Poco M6 Pro 5G за 120 долларов

5 августа 2023 года компания Xiaomi официально выпустила на рынок смартфон Poco M6 Pro 5G, представив его в Индии. Этот аппарат, по сути, является клоном смартфона Redmi 12 5G, который стал очень популярным на индийском рынке.

Poco M6 Pro 5G работает на базе однокристальной системы Snapdragon 4 Gen 2, сопряженной с 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной флеш-памяти, в зависимости от выбранной версии. Устройство оснащено 6,79-дюймовым экраном FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Также включены 8-мегапиксельная фронтальная камера, 50-мегапиксельная основная камера, а питание обеспечивается аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки.

Среди других возможностей новинки следует отметить защиту от влаги и пыли по стандартам IP53, наличие дактилоскопического сканера, встроенного в боковую кнопку включения/выключения смартфона, а также наличие стандартного разъема 3,5 мм для наушников и ИК-излучателя. Версия смартфона Poco M6 Pro 5G с 4/64 ГБ памяти продается за 120 долларов, а вариант с 6/128 ГБ стоит 145 долларов.