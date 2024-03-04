На Indiegogo с 5 марта начинается сбор средств на клавиатуру VisionBoard с сенсорным экраном

Компания Valmond готовится представить свою новую клавиатуру VisionBoard, которая отличается стильным ретро-дизайном и встроенным сенсорным экраном. Завтра на платформе Indiegogo будет запущена краудфандинговая кампания для этой клавиатуры.

VisionBoard представляет собой универсальную и компактную клавиатуру с 84 клавишами и которые способны выдержать до 50 миллионов нажатий.

Особенностью VisionBoard является 10,1-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920 × 440 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Для удобства использования, экран расположили под наклоном к пользователю.

Клавиатура VisionBoard подходит для работы с видео, фотографией, программированием, редактированием музыки и играми. Например, видеоредакторы могут управлять временными рамками видеороликов на экране клавиатуры, фотографы могут размещать инструменты и файлы на экране, программисты могут расширить свое рабочее пространство, а игроки могут использовать экран клавиатуры для перемещения окон чата, не прерывая игровой процесс на основном дисплее.

Клавиатура совместима с операционными системами Windows и macOS, при этом для работы на macOS потребуется установка специального драйвера.

Клавиатура представлена в элегантном матово-черном или белом варианте с красными и черными вставками. Сбор средств на VisionBoard начинается с 5 марта, по предварительному заказу клавиатура будет стоит 179 долларов.

Источник: gizmochina