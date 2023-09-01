На IFA-2023 Honor представил смартфон-сумочку V Purse

На мероприятии IFA-2023 компания Honor представила концепт складного смартфона под названием Honor V Purse, который имеет внешний вид роскошной сумочки.

Генеральный директор Honor, Джордж Чжао, отметил, что складные смартфоны Honor прошли длительный путь развития, и каждое последующее поколение принесло с собой значительные достижения в области дизайна, функциональности и прочности.

Он также добавил, что концепция превращения устройства в модный клатч, реализованная в Honor V Purse, позволяет использовать складные смартфоны и связанные с ними технологии для расширения творческих возможностей и создания нового образа жизни в будущем.