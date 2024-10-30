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На «Госуслугах» россиянам стали предлагать отказаться от почтового ящика gmail.com

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Пользователи портала госуслуг, зарегистрировавшие учетную запись с помощью Gmail, получили предложение перенести свой почтовый адрес на другие платформы, включая XMail от VK, передает ТАСС.

В сентябре более 200 тысяч россиян уже перенесли свою почту из Gmail на XMail. Некоторые пользователи iOS в России столкнулись с проблемами при использовании приложения Gmail.

В уведомлении указано, что пользователи, использующие адреса @gmail.com, получают важные сообщения и письма для восстановления пароля.

Однако Google ограничила использование СМС-подтверждения для новых аккаунтов, и не гарантирует его работу для уже созданных.

Пользователям предлагается заменить адрес Gmail на другой, в том числе на xmail.ru, который уже интегрирован с «Госуслугами».

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