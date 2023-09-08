На «Госуслугах» появились бесплатные курсы программирования для школьников

Портал «Госуслуги» предложил бесплатные курсы программирования для школьников, как сообщает Telegram-канал сервиса «Объясняем.рф». Курсы под названием «Код будущего» предназначены для учащихся 8-11 классов.

Здесь дети имеют возможность выбрать подходящий уровень обучения: начальный, базовый или продвинутый. Программа разработана совместно с ведущими российскими университетами, включая Томский государственный университет, Московский технический институт, РЭУ имени Плеханова и МФТИ.

Кроме того, родители имеют возможность выбрать другие курсы на портале «Госуслуги», такие как танцы, шахматы, математика, химия и другие предметы. Многие из этих курсов доступны бесплатно, либо их можно оплатить с использованием сертификата дополнительного образования.