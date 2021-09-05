На Google Диске появилась функция офлайн-доступа для всех

В начале 2019 года Google начал тестирование опции в веб-версии Google Диска, которая позволяет делать все типы файлов, такие как PDF-файлы, изображения и офисные документы Microsoft Office, доступными для просмотра в автономном режиме. Теперь эта функция вышла из бета-тестирования.

Компания Google объявила о доступности автономного режима на Диске в Интернете. Новая возможность позволяет каждому отмечать все типы файлов доступными даже без подключения к Интернету. Он пригодится людям, которые часто путешествуют в районы, где подключение к Интернету может быть нестабильным. Раньше для офлайн-доступа можно было сделать доступными только файлы Google, включая Документы, Таблицы и Презентации.

Чтобы включить автономную поддержку определенного файла, вы можете просто щелкнуть правой кнопкой мыши элемент на вашем Диске, а затем переключить опцию «Доступен в автономном режиме» в меню. Затем вы можете открыть эти файлы с помощью совместимых приложений, установленных на вашем компьютере, через веб-портал Диска.

В рамках этого обновления пользователи Chrome OS теперь могут выбирать файлы Документов, Таблиц и Презентаций, которые они хотят сделать доступными в автономном режиме через приложение «Файлы» на некоторых из лучших Chromebook. Это означает, что им не нужно будет открывать Диск или Документы, чтобы пометить эти файлы для просмотра в автономном режиме.

Эта функция доступна всем пользователям Диска, которые используют личную или корпоративную учетную запись. Однако в офисе администраторам необходимо вручную включить автономный доступ для своего домена. Google начал развертывание новой функции, и она должна появиться для всех к 14 сентября.