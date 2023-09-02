Главная » Новости

На глобальном рынке представили Infinix Zero 30 5G за $300

Автор На чтение 1 мин Просмотров 33 Опубликовано

Компания Infinix расширила свой ассортимент смартфонов, представив модель Zero 30 5G, которая позиционируется как устройство среднего ценового сегмента. Новинка получила 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, обновлением экрана 144 Гц и максимальной яркостью 950 кд/м2. Основой устройства стала 6-нанометровая однокристальная система MediaTek Dimensity 8020. Смартфон оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

На глобальном рынке представили Infinix Zero 30 5G за $300

Батарея смартфона емкостью 5000 мАч обеспечивает долгое время автономной работы, и его поддержка проводной быстрой зарядки мощностью 68 Вт позволяет быстро восстанавливать заряд устройства. Тыльная камера с разрешением 108 Мп оборудована оптической стабилизацией изображения и может записывать видео в формате 4K при 60 кадрах в секунду. Фронтальная селфи-камера имеет разрешение 50 Мп.

Смартфон Zero 30 5G доступен по цене 300 долларов.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.